Жан-Клод Ван Дамм вспомнил о встрече с Путиным

Голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным на открытии выставки в Гонконге. Об этом сообщает South China Morning Post.

Ван Дамм назвал Путина «хорошим другом». По его словам, российский лидер объяснил международную известность актера тем, что «действия говорят громче слов».

При этом он отметил, что эта цитата относится ко времени до конфликта на Украине и «возникновения проблем между Америкой, Россией и Китаем».

Напомним, что в апреле 2025 года Ван Дамм обратился к Путину. Артист попросил стать послом мира и приехать в РФ. В Кремле без особого энтузиазма восприняли эту инициативу, отметив, что Путину и Ван Дамму вряд ли удастся встретиться, если актер все же решит приехать в РФ, из-за большой занятости главы государства.