Иран изменит правила прохода судов через Ормузский пролив

Иран планирует после окончания войны с США и Израилем разработать новые правила прохода судов через Ормузский пролив. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

По его словам, это будет сделано для того, чтобы обеспечить безопасное судоходство в этой акватории на постоянной основе — на основе четких правил, с учетом интересов Ирана и всего Ближнего Востока.

Дипломат добавил, что гарантами безопасности в Ормузском проливе должны выступить страны, расположенные по обе стороны от него — Иран, Оман и Объединенные Арабские Эмираты.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.