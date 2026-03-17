Раскрыты обстоятельства спасения нового лидера Ирана

Новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи избежал гибели 28 февраля благодаря тому, что незадолго до воздушного удара вышел из атакованного помещения. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на аудиозапись обращения главы протокола погибшего экс-лидера Али Хаменеи к руководству Корпуса стражей исламской революции.

Как утверждает издание, подлинность записи подтверждена независимой проверкой. На ней глава протокола Мазахер Хоссейни рассказывает, что Моджтаба Хаменеи вышел во двор по делам и направлялся обратно, когда по зданию ударила ракета. Его жена Захра Хадад Адель и сын погибли на месте. Сам новый лидер отделался лишь небольшой травмой ноги.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города, включая Тегеран. В Белом доме заявили, что атака стала ответом на ракетную и ядерную угрозы со стороны Тегерана. В результате ударов погибли бывший верховный лидер Али Хаменеи и ряд других ключевых фигур. Позже Совет экспертов Ирана избрал новым лидером Моджтабу Хаменеи.

КСИР объявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, а также удары пришлись по американским целям в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.