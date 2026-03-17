Мерц и Макрон рассорились из-за Ирана

Немецкое издание Berliner Zeitung пишет, что серьёзные разногласия между канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном мешают Евросоюзу выработать единую позицию по войне США с Ираном.

Макрон планирует миссию сопровождения в Ормузском проливе, а Мерц выступает против. Кроме того, Макрон выразил недовольство ударами Ирана, заявив о неприемлемости превращения Франции в мишень, тогда как Мерц занял произраильскую позицию и не критиковал действия США.

"Именно в тот момент, когда Европа могла бы использовать эту переговорную силу, Мерц и Макрон не играют на одной стороне", - пишет издание.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным базам США в регионе.

Ранее сообщалось, что президент Финляндии Александр Стубб выразил разочарование тем, что внимание Дональда Трампа переключилось с Украины на операцию в Иране.