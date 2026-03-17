Трамп восхитился убитым иранским генералом

Президент США Дональд Трамп похвалил иранского генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, убитого в результате военной операции американских военных в январе 2020 года.

Глава государства отметил, что Сулеймани был «восхитительным генералом», но «порочным, ужасным человеком».

Трамп рассказал о своей главной проблеме в переговорах с Ираном

Ранее Трамп прокомментировал атаку на Сулеймани, подчеркнув, что это была «успешная операция».

Сулеймани попал под авиаудар США в Багбаде 3 января 2020 года. В то время Трамп занимал пост президента США. Бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что страна не простит американцам случившееся и обязательно ответит им должным образом.