Премьер Италии прокомментировала призыв Трампа

Отправка кораблей в Ормузский пролив по призыву президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа станет шагом к участию в конфликте вокруг Ирана. Об этом в интервью заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

«Сейчас мы можем усилить миссию Aspides, поэтому мы говорим о Красном море. В Ормузском проливе ситуация, безусловно, сложнее, поскольку это означало бы шаг вперед в направлении вовлеченности», — высказалась она.

До этого верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что министры иностранных дел стран ЕС обсуждают отправку военных кораблей в Ормузский пролив, для чего может быть изменен мандат военно-морской миссии ЕС Aspides в Красном море.

Ранее Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны, пострадавшие от ситуации на Ближнем Востоке, отправить корабли в Ормузский пролив.