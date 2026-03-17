Трамп не исключил «иранский сценарий» для Кубы

Президент США Дональд Трамп заявил, что не может сказать, пойдут ли США в отношении Кубы по сценарию Венесуэлы или Ирана.

Соответствующее заявление он сделал на мероприятии в Белом доме, отвечая на вопрос журналистов.

"Я не могу вам этого сказать", - заявил Трамп.

Трамп понадеялся захватить Кубу

Напомним, на Кубе зафиксировано полное отключение национальной электроэнергетической системы. Государственная компания Unión Eléctrica de Cuba официально подтвердила масштабный сбой, оставивший остров без электричества, и объявила о начале экстренных восстановительных работ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана завершится скоро, и долго ждать не придётся.