Вэнс высказался об операции против Ирана

Вице-президент США Джей Ди Вэнс поддержал действия американского лидера Дональда Трампа против Ирана. Об этом он рассказал журналистам в ходе мероприятия в Белом доме.

По его словам, Трамп последовательно заявлял о недопустимости обладания Ирана ядерным оружием. Он подчеркнул, что согласен с позицией президента.

«Думаю, одно из главных отличий заключается в том, что сейчас у нас умный президент, тогда как раньше у нас были глупые президенты, и я доверяю президенту Трампу в том, что он доведет дело до конца», — сказал Вэнс.

Ранее издание Politico сообщило, что Вэнс еще до принятия решения о начале ударов по Ирану высказывал скептическое отношение к идее военной операции против исламской республики. Один из чиновников администрации Трампа рассказал, что Вэнс «беспокоится о результатах» и «просто выступает против» войны с Ираном.