Трамп объявил себя пророком: "Я предсказал падение башен-близнецов"

Президент США Дональд Трамп заявил, что он, якобы, способен предвидеть глобальные катастрофы. В ходе заседания совета управляющих вашингтонского Центра исполнительских искусств им. Джона Кеннеди и Дональда Трампа, которое прошло в Белом доме, американский лидер поделился воспоминаниями о своем предупреждении спецслужбам по поводу угрозы со стороны Усамы бен Ладена.

© Московский Комсомолец

По его словам, он предсказал 9/11 за год до трагедии, просто увидев террориста Усаму бен Ладена по телевизору.

«Я предсказал все это. Я предсказал, что Усама бен Ладен уничтожит торговый центр. Я сделал это предсказание за год до того, как он это сделал», — констатировал глава государства.

По словам президента, его выводы основывались на анализе публичного поведения террориста. Он подчеркнул, что еще до трагедии 11 сентября 2001 года осознавал масштаб опасности и призывал правоохранительные органы к решительным действиям.

«Я сказал: "Вам лучше его поймать. Он плохой парень". Я однажды смотрел его интервью и сказал: "Это плохой парень. Вам лучше его поймать"», — добавил Дональд Трамп.

Хозяин Белого дома отметил, что его инстинкты позволили ему распознать угрозу в то время, когда официальные структуры игнорировали риски.

Это напоминание прозвучало как подтверждение правоты его нынешнего решения начать военную операцию против Ирана.