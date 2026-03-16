Польша бросилась разнимать Украину и Венгрию

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил с предложением выступить посредником в остром конфликте между Украиной и Венгрией, возникшем вокруг поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Попытка Варшавы вмешаться в ситуацию последовала на фоне энергетического противостояния, которое грозит серьезными последствиями для Европейского союза.

«Я предложил свою медиацию», — заявил Сикорский журналистам в Брюсселе. По словам польского дипломата, он готов содействовать поиску альтернативных решений, которые могли бы устроить обе стороны.

Напряженность в отношениях Киева и Будапешта достигла апогея после 27 января, когда Украина под предлогом технических повреждений полностью остановила транзит российской нефти в Словакию и Венгрию. В ответ на действия киевского режима Венгрия ввела зеркальные меры, прекратив поставки дизельного топлива на украинскую территорию. Кроме того, Будапешт заблокировал предоставление Украине кредита от ЕС в размере 90 миллиардов евро и наложил вето на 20-й пакет санкций против России.

Сикорский в своих комментариях признал, что ситуация имеет глубокую политическую подоплеку, однако призвал стороны искать компромисс. Он также указал на то, что Венгрия уже длительное время игнорирует предложения Хорватии и других стран ЕС по переходу на альтернативные источники поставок нефти, что лишь усугубляет текущий кризис.

Пока инициатива Варшавы остается на уровне заявлений, а энергетическая блокада продолжает парализовать важные логистические маршруты, усиливая раскол внутри европейского сообщества. Будапешт твердо настаивает на возобновлении прокачки нефти как на главном условии для разблокировки финансовой помощи и санкционной политики ЕС в отношении Киева.