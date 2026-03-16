Иран поставил условия для открытия Ормузского пролива

Открытие Ормузского пролива произойдет в том случае, если США выполнят ряд предварительных условий Тегерана, пишет иранское агентство TasnimNews в Telegram-канале.

Журналисты агентства, связанного с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), отметили, что в неполном перечне условий значатся гарантированное снятие санкций, вывод размещенных в странах Ближнего Востока американских баз, разблокировка замороженных активов и развитие торговли в валютах, отличных от доллара.

Авторы статьи пояснили, что военная кампания США и Израиля, направленная на доминирование на мировом энергетическом рынке, привела в итоге к крупнейшему в истории нефтяному кризису.

Блокада Ормузского пролива и ежедневное сокращение экспорта из региона на 10 млн баррелей подняли цену на нефть выше $100, несмотря на высвобождение стратегических резервов США, уточнили обозреватели.

Этот скачок цен вызвал беспрецедентную инфляцию на Западе и доказал, что управление жизненно важной артерией мировой экономики находится вне контроля США и связано со стратегической волей Ирана.

На новом этапе этого противостояния Исламская Республика Иран, выйдя за рамки чисто военного противостояния, должна стремиться к созданию «экономического уравнения и уравнения безопасности», чтобы преобразовать морскую гегемонию в устойчивые стратегические преимущества, подчеркнули журналисты.

Конечная цель Ирана должна заключаться в установлении нового порядка в Западной Азии, в котором взаимосвязанная сеть экономического сотрудничества и сотрудничества в сфере безопасности между странами региона заменит односторонние западные интервенции, констатировали авторы статьи.