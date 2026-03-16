Как Трамп попал в «ловушку эскалации»

На посту президента США Дональд Трамп обычно действует, руководствуясь интуицией, импульсивностью и импровизацией, пишет Axios. Иранская война, которая продолжается уже третью неделю, стала первым случаем, когда стиль Трампа не позволяет ему легко выйти из ситуации с помощью переговоров или экспромта.

Утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану; в результате одной из атак был убит верховный лидер страны Али Хаменеи, Иран в ответ начал запускать ракеты по Израилю и по важнейшим американским базам на Ближнем Востоке. Новый аятолла Моджтаба Хаменеи в своем первом обращении к народу призвал «продолжать использовать рычаг блокировки Ормузского пролива».

По версии Axios, Трамп может оказаться в ловушке между своей прихотью и реальностью войны. Он рассчитывает на быструю и явную победу. Но в отличие от тарифов, которые можно быстро ввести и отменить, исход войны находится вне контроля одного человека и не зависит от его быстрых решений. Иран тоже имеет право голоса.

Трамп пытается преодолеть нефтяной коллапс из-за блокировки Ормузского пролива. Но, делая это, он попадает в «ловушку эскалации»: ему придется задействовать еще более мощные силы для демонстрации превосходства.

Если усреднить сроки, упомянутые Трампом и его помощниками, можно предположить, что администрация США рассчитывала на интенсивную военную операцию, которая продлится около четырех-шести недель. Однако теперь чиновники в Вашингтоне и столицах по всему миру готовятся к гораздо более длительному кризису.

Журналист Axios общался с тремя разными людьми из администраций США и стран-союзниц. Они считают, что нестабильность на Ближнем Востоке может сохраниться до сентября, даже если война перейдет в режим низкой интенсивности. А израильские власти сообщили, что планируют еще как минимум три недели атак на тысячи целей в Иране.

«Трамп может вывести войска завтра. Но иранцы могут оставить Ормузский пролив закрытым и поднять цены на нефть так высоко, что Америке придётся возобновить боевые действия», - подчеркивается в статье.

Иранцы ясно дали понять как в частных разговорах, так и публично, что даже если Трамп решит прекратить войну, они могут продолжать обстрелы до тех пор, пока не получат гарантии безопасности.

Трамп привык делать, что хочет, а затем быстро импровизировать, если что-то идет не так. Но на этот раз некоторые в его ближайшем окружении опасаются, что нападение на Иран было ошибкой. Возможно, Трампу придется принять непростое решение о значительной военной эскалации - это для него совершенно новый опыт на посту президента.