Взрывы гремят в Тель-Авиве

В понедельник, 16 марта, воздушная тревога прозвучала в Тель-Авиве и ещё сотнях городов по всей территории Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

Сигнал опасности активирован от границы с сектором Газа до подступов к Нетании, включая агломерацию Тель-Авива. Причина — фиксация ракетных пусков с территории Ирана.

В небе над Тель-Авивом слышны взрывы — предположительно, работает система ПВО. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Тегеран регулярно отвечает ударами по израильской территории и американским базам в регионе. Израиль ранее сообщил об уничтожении самолета верховного лидера Ирана.