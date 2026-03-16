Бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель обрушился с критикой на руководство ЕС, в том числе на главу Еврокомиссии Урсулу вон дер Ляйен и его преемницу Каю Каллас. Как сообщает РИА Новости, он указал на то, что Брюссель недостаточно сделал для защиты международного права после начала военной операции США и Израиля против Ирана.

Он отметил, что эта война «незаконна» по текущему международному праву. Европейцы страдают от последствий в виде роста цен на энергоносители, в то время как президент США Дональд Трамп злорадствует, поскольку Штаты являются экспортером нефти.

Боррель также заявил, что фон дер Ляйен «продолжает выходить за рамки своих полномочий», усиливая свое участие во внешней политике блока. Кроме того, экс-глава евродипломатии обвинил главу ЕК в систематической предвзятости в пользу США и Израиля. Отмечается, что Боррель стал последним из союзников фон дер Ляйен среди испанских социалистов, кто выступил против нее.

Напомним, что отношения между Мадридом и Вашингтоном обострились в последние недели на фоне разногласий по поводу конфликта вокруг Ирана. Испанские власти выступили против военных действий США и Израиля, запретив использование военных баз «Рота» и «Морон» для боевых действий против Тегерана. Трамп пригрозил стране возможными экономическими мерами.