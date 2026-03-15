Иран начал переговоры о проходе судов через Ормузский пролив

Власти Ирана обсуждают с несколькими странами безопасный проход их кораблей через Ормузский пролив. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи, передает ТАСС.

Глава иранской дипломатии отметил, что переговоры по этому вопросу идут с рядом государств, которые сами связались с Тегераном.

«Не могу выделить какую-то отдельную страну, но с нами связывались несколько государств, которые хотят безопасного прохода», — сказал министр.

По словам Арагчи, окончательное решение должны принять военные Ирана. Он добавил, что они уже разрешили пройти через Ормузский пролив группе судов.

Накануне Арагчи заявил, что Ормузский пролив закрыт только для США, Израиля и их союзников. Корабли других стран могут пройти, но не делают этого из соображений безопасности.