В Европе осудили один вид помощи Украине
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо осудил решение президента Франции Эммануэля Макрона передать Украине партию систем противоракетной обороны (ПРО) SAMP/T.
Об этом он высказался на своей странице в соцсети X.
Ранее стало известно, что Киев ждет, что Париж передаст ему рекордное количество управляемых бомб AASM Hammer. Уточняется, что также Франция передаст Украине истребители Mirage 2000.
В феврале сообщалось, что союзники Украины планирует поставить ей сотни самолетов. Отмечалось, что речь шла в том числе о многоцелевых истребителях Gripen.