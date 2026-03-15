В Будапеште проходит "Марш мира"

В столице Венгрии началось организованное правительством страны народное шествие "Марш мира". Трансляцию ведет местный новостной портал Index.hu.

"Люди по-прежнему прибывают толпами, но огромная толпа начала двигаться. Появились новые небольшие баннеры, сделанные организаторами, с надписями "Мы не будем дрейфовать вместе с "Тисой" (прим. "РГ" - оппозиционная партия Венгрии)" и "Мы не станем рабами Украины". Организаторы раздают людям флаги, транспаранты и плакаты, а также кепки с надписью "#skip", - сообщает портал.

Демонстранты намерены пройти по центру Будапешта, с западного берега Дуная на восточный, до площади имени Лайоша Кошута - национального героя Венгрии и лидера революции 1848 года, где ожидается обращение к участникам премьер-министра страны Виктора Орбана.

Напомним, это - двенадцатый по счету "Марш мира". Они проходят в Будапеште с 2012 года.