Президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC News, что его удивляет нежелание украинского лидера Владимира Зеленского идти на сделку по конфликту.

«Передайте Зеленскому, чтобы он шел на сделку, потому что [президент России Владимир] Путин готов к сделке. С Зеленским договориться гораздо сложнее», — сказал глава Белого дома.

11 марта подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что президент Украины паникует из-за операции США и Израиля против Ирана, поскольку она негативно отражается на поставках оружия Киеву. Эксперт отметил, что на фоне паники Зеленского российские военные продолжают успешно решать цели спецоперации.