RT: улицы Тегерана не пустуют, в городе нет паники

Иранцы, несмотря на войну, продолжают жить активной жизнью: улицы Тегерана не пустуют, а городские службы работают.

Об этом из столицы республики сообщает корреспондент RT Рания Касем. По её словам, в городе хватает продуктов, нет паники.

«Люди ходят по магазинам, как обычно. Магазины никто не громил, как это происходит в некоторых странах в подобных условиях», — рассказал один из местных жителей.

Ранее представитель иранского управления по чрезвычайным ситуациям заявил о повреждении почти 30 больниц при ударах США и Израиля по Ирану.