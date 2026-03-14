В Иране заявили о провале плана Европы против России

Европа рассчитывала, что поддержка войны против Ирана позволит ей получить помощь США в противостоянии с Россией, но ошиблась. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в соцсети X.

Он отметил, что Вашингтон месяцами оказывал давление на Индию, вынуждая ее отказаться от закупок российской нефти, а теперь «умоляет весь мир» сделать то же самое.

«Европа думала, что поддержка незаконной войны против Ирана обеспечит ей помощь США в противостоянии с Россией. Жалкое зрелище», — написал Аракчи.

Ранее посол МИД России Родион Мирошник заявил, что конфликт США и Израиля в Иране существенно влияет на финансовые и военные возможности Украины и Европы, поэтому в переговорах по урегулированию в ближайшее время возможен прогресс.