Орбан заявил о хаосе в Европе

В Европе сейчас царит хаос из-за перехода к новому мировому порядку. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС.

По словам Орбана, к такому выводу он пришел после встреч с европейскими коллегами, в том числе на саммитах в Брюсселе. Он полагает, что нынешнее положение Европы связано со сложной экономической ситуацией, а также с ее нежеланием играть по новым правилам.

«Трудно предсказать, как долго продлится этот процесс. Однако некоторые факты должны подтолкнуть нас к тому, чтобы отказаться от логики того мира, в котором мы жили год или два назад, и попытаться понять логику будущего, в соответствии с которой мы должны начать мыслить уже сегодня», — отметил премьер.

Ранее Орбан сообщил, что направил председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен письмо с призывом немедленно приостановить все санкции против российской энергетики. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто добавил, что, если Брюссель не снимет запрет, это нанесет чрезвычайно серьезный удар по европейской экономике.