Китай прокомментировал удар по иранской школе для девочек

Атака на школу в Иране является нарушением международного права и переступает грань человеческой морали и совести. Об этом заявил сегодня официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, пишет РИА Новости.

США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана, нанеся ракетные удары. Атаке подверглась в том числе и школа для девочек «Шаджаре Тайебе». В результате удара погибли 175 человек, 96 получили ранения. Большинство из них – дети.

«Китай осуждает все неизбирательные атаки на гражданское население и невоенные объекты, а нападения на школы, причиняющие вред детям, являются более серьезным нарушением международного гуманитарного права и переступают грань человеческой морали и совести», - заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь.

Он выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших.

Напомним, что изначально президент США Дональд Трамп предположил, что удар по школе нанесли сами иранцы. Однако позднее в западных СМИ появилась информация о том, что американские военные нанесли удар по ошибке, так как цели распределялись на основании устаревших минимум на 13 лет данных.