Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль и США стремятся создать условия к падению режима в Иране. Как сообщает Times of Israel, об этом он сказал на пресс-конференции.

По словам Нетаньяху, удары Вашингтона и Тель-Авива направлены на то, чтобы дать иранскому обществу пространство для действий против властей. Израильские силы наносят якобы разрушительные удары по КСИР и структурам «Басидж», которые используются для подавления протестов. При этом он признал, что исход зависит от самих иранцев.

«Можно подвести человека к воде, но нельзя заставить его пить», — сказал Нетаньяху, отвечая на вопрос о перспективах свержения властей.

Премьер-министр Израиля не смог сказать наверняка, что жители страны свергнут действующие власти. Одновременно с этим он заметил, что Иран якобы значительно ослаблен и «больше не угрожает так, как раньше».

Трамп выступил с новыми угрозами в адрес Ирана

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ходе одного из ударов был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. В ответ Тегеран начал атаковать израильскую территорию и военные объекты Вашингтона на Ближнем Востоке.