Нетаньяху рассказал о контактах с Трампом
Премьер-министр Беньямин Нетаньяху почти каждый день общается с президентом США Дональдом Трампом по телефону. Об этом израильский политик сообщил в ходе первой за время конфликта с Ираном пресс-конференции, передает ТАСС.
По словам Нетаньяху, разговоры с американским лидером носят открытый характер и в целом «свободные».
Нетаньяху предупредил Иран о «сюрпризах»
Во время пресс-конференции премьер-министр Израиля также спросили о планах касательно судьбы нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, однако он отказался говорить об этом.
Ранее Нетаньяху заявил, что аятолла Хаменеи не может показываться на публике.