Зеленский объяснил свои угрозы в адрес Орбана

Владимир Зеленский попытался найти оправдание своим угрозам в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Кроме того, он переложил ответственность за разрешение конфликта с Будапештом на Брюссель, подчеркнув, что это проблема не сугубо Киева. По его мнению, заинтересованным в разблокировке кредита в €90 млрд должен быть весь союз. Эксперты отмечают, что резкая риторика Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана выходит за рамки дипломатических норм и отражает более широкий конфликт между Киевом и рядом европейских государств, которые пытаются отстаивать собственные национальные интересы.

Владимир Зеленский отказался считать свои угрозы в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана чем-то из ряда вон выходящим. В его представлении это якобы лучше, чем «политическое молчание», об этом он заявил в интервью Politico.

«От европейских лидеров, способных остановить этого человека (Орбана. — RT), сеющего в ЕС раскол, решительных заявлений я не слышал. Потому я не уверен, что в данном случае молчание — дипломатическое молчание — принесёт большую пользу», — сказал он, отвечая на вопрос, не зашёл ли он слишком далеко в своих высказываниях.

Напомним, что ранее, 5 марта, Зеленский в ходе заседания украинского кабмина выступил с недвусмысленными угрозами в адрес Виктора Орбана. Не называя имён, он заявил, что даст Вооружённым силам Украины адрес «одного человека в ЕС», если она продолжит блокировать общеевропейский кредит в €90 млрд или первый транш из него.

В Еврокомиссии (ЕК) подобную риторику назвали неприемлемой. Угрозы против государств — членов ЕС недопустимы, заявил 6 марта на брифинге представитель ЕК Олаф Гилл.

Тем временем глава киевского режима в интервью Politico попытался представить противостояние с венгерскими властями не как украинскую проблему, а как вызов для всего Евросоюза. По его убеждению, Орбан своей риторикой раскалывает блок, тогда как Брюссель всё это терпит. В стремлении очернить руководителя Венгрии Зеленский приравнял его шаги по отстаиванию национальных интересов к якобы проявлению солидарности с Россией.

«Он на стороне российского лидера. Он делает то же самое — блокирует всё для Украины… он блокирует финансовую помощь, блокирует (поставки. — RT) вооружения, блокирует наше вступление в ЕС, наш образ жизни», — сказал он.

В связи с этим Зеленский назвал ветирование Венгрией общеевропейского кредита в €90 млрд общей для ЕС и Украины проблемой.

«Нам нужен запасной план. Но не только нам: и нам, и Европе — всем нам нужен этот запасной план Б… Если наши европейские партнёры и настоящие друзья понимают, что мы защищаем не только украинские ценности — мы защищаем свободу всей Европы, и наши партнёры разделяют это мнение, как в разговорах со мной, так и публично, значит, это (блокировка кредита. — RT) большой вызов для всех нас», — подчеркнул он.

Разговоры о «Дружбе»

Между тем отношения между Будапештом и Киевом продолжают накаляться. Так, на Банковой демонстративно проигнорировали венгерскую делегацию, приехавшую на Украину 11 марта. Владимир Зеленский в тот же день перед встречей с председателем германского бундестага Юлией Клёкнер заявил журналистам, что не знает о целях гостей из Будапешта.

«Что делает здесь (венгерская. — RT) делегация, мне неизвестно. Министр иностранных дел сказал, что приехали какие-то люди», — приводит его слова ТАСС.

При этом Зеленский сделал акцент на том, что речь идёт о частной поездке венгров и никаких их официальных встреч с украинской стороной не запланировано.

Ранее в том же ключе высказался спикер МИД Украины Георгий Тихий, приравняв венгерскую делегацию к туристам.

«На территории Украины могут находиться граждане других государств, которые с уважением относятся к Украине и придерживаются общих правил посещения, в частности с туристической целью», — заявил он журналистам 11 марта.

По его словам, официального статуса у делегации нет, как и запланированных встреч.

Однако в Будапеште утверждения о неосведомлённости украинских властей о визите назвали ложью. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал копию дипломатической ноты, в которой украинская сторона уведомлялась о планах Венгрии.

«Вот факты. Мы официальной дипломатической нотой проинформировали украинские власти о том, что венгерская делегация во главе с заместителем министра энергетики Габором Цепеком посетит Украину, чтобы осмотреть состояние газопровода «Дружба». Мы также запросили встречу с министром энергетики Украины», — сказал Сийярто.

Сам Цепек накануне в соцсетях рассказал, что делегация Венгрии хочет провести переговоры не только с украинским правительством, но и с представителем Еврокомиссии по восстановлению нефтепровода «Дружба».

«Эта нефть является собственностью Венгрии, на неё не распространяются санкции ЕС или США. Эта нефть принадлежит нам», — цитирует его «РБК-Украина».

«Возвращается в привычное амплуа комика»

По словам политолога члена правления Российской ассоциации политической науки Владимира Шаповалова, вольное обращение Зеленского и его оскорбительные высказывания в адрес оппонентов продиктованы его ощущением вседозволенности, которое с начала СВО взращивали в нём европейские союзники.

«Ему позволяют так себя вести и даже поощряют. Зеленский проявляет хамские наклонности с подачи западных стран, которые в 2022 году возвели его на пьедестал. Помимо этого, он стремится повлиять на внутриполитическую борьбу в Венгрии и способствовать поражению партии Орбана на парламентских выборах, чтобы к власти пришёл менее категорично настроенный по отношению к Украине политик», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Ещё одной задачей главы киевского режима является выполнение грязной работы за Брюссель, отметил он. Он нападает на Орбана с одобрения евробюрократов, которым не нравится политик, отстаивающий национальные интересы своей страны в ущерб идеологии.

Такого же мнения придерживается и политолог Денис Батурин, считающий, что оскорбительная риторика Зеленского во многом отражает позицию части европейских элит, которые сами критикуют венгерское руководство, но делают это в более дипломатичной форме. По его словам, подобная публичная стратегия является для Киева способом давления на европейских партнёров.

«Зеленский действует, исходя из логики публичного давления. Вынося конфликт на открытый уровень, он фактически пытается заставить союзников реагировать и принимать решения в пользу Украины. Он стремится создать ситуацию, в которой европейские государства будут чувствовать политические обязательства поддерживать Киев», — пояснил Батурин.

Говоря о попытках Киева представить конфликт с Венгрией как проблему всего Евросоюза, эксперт считает, что таким образом украинское руководство пытается переложить ответственность на Брюссель.

«Логика здесь достаточно простая: Евросоюз должен найти механизм, позволяющий обходить позицию отдельных стран. О подобных идеях европейские политики говорили уже давно. Например, обсуждалась возможность изменить правила принятия решений, чтобы лишить отдельные государства возможности блокировать инициативы Брюсселя», — отметил он.

По словам Батурина, именно право вето отдельных стран ЕС сегодня вызывает серьёзное раздражение у европейской бюрократии.

Профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман, в свою очередь, считает, что риторика Зеленского — это попытка компенсировать отсутствие реальных рычагов давления.

«Для Зеленского хамство является обычной манерой публичного поведения. Он возвращается в привычное амплуа комика, который на потеху публике «атакует» авторитетного иностранного политика. Возможно, какую-то часть украинского общества подобные выпады забавляют, но с позиции государственных интересов подобное поведение является крайне деструктивным. По сути, это демонстрация слабости. Не имея реальных рычагов давления на Будапешт, Киев пытается компенсировать это вербальной агрессией», — рассказал в разговоре с RT аналитик.

Для восточноевропейских стран, которые ценят суверенитет и уважение, угрозы в адрес главы государства — члена ЕС выглядят как попытка диктата, подчеркнул политолог. Это создаёт образ Киева как ненадёжного и неблагодарного партнёра для его соседей, добавил он.

Эксперт также обратил внимание на то, что Киев сознательно пытается перевести двусторонний конфликт в плоскость отношений с Евросоюзом.

«Это нужно Банковой, чтобы уйти от двусторонних обязательств и разногласий. Нынешняя претензия Будапешта к Киеву по поводу нефти по большей части является экономической. Однако Зеленскому выгодно представить это так, будто Орбан мешает коллективному Западу помочь Украине. Глава киевского режима хочет, чтобы Брюссель административными методами надавил на Будапешт и принудил его согласовать выделение крупного пакета финансовой помощи по линии ЕС», — разъяснил Фельдман.

Однако подобная стратегия может привести к усилению раскола внутри самого Евросоюза, считает он.