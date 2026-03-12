СМИ сообщили, что новый верховный лидер Ирана находится в коме

Неназванные источники британского таблоида The Sun заявили, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи потерял как минимум одну ногу, а также получил серьезные повреждения желудка или печени. Таблоид сообщает, что аятолла, «по всей видимости, находится в коме».

Утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану; в результате одной из атак был убит верховный лидер страны, аятолла Али Хаменеи. Иран объявил об избрании нового лидера 8 марта. Им стал 56-летний Моджтаба Хаменеи - второй сын погибшего аятоллы.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил 12 марта, что Моджтаба Хаменеи был ранен. В то же время Багаи заявил, что с аятоллой «все в порядке».

Источник The Sun в Тегеране утверждает, что Моджтаба Хаменеи находится в отделении интенсивной терапии университетской больницы в историческом квартале города. Часть здания якобы была оцеплена и окружена усиленной охраной.

The Sun утверждает, что ее источник «сумел обойти почти полное отключение интернета в Иране и отправить сообщения диссиденту-эмигранту, проживающему в Лондоне». Источник газеты - не врач, но он якобы знаком с членами травматологической бригады больницы, которые сообщили ему, что аятолла находится в «очень тяжелом» состоянии.

«Неясно, получил ли он травму в тот же день, когда умер его 86-летний отец - 28 февраля, - но он не руководит стратегией, которая в настоящее время вызывает потрясения на энергетическом рынке», - утверждается в статье таблоида.

Иранские СМИ сообщили, что Моджтаба Хаменеи 12 марта выступит с первым посланием народу. Отмечалось, что послание коснется «особых положений, касающихся погибшего лидера революции, роли и обязанностей народа, вооруженных сил, исполнительных органов и фронта сопротивления, а также стран региона».