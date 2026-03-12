Иран обратился с призывом к ЕС

Бездействие Европейского союза (ЕС) в отношении США и Израиля, проявляющих агрессию, является соучастием.

Об этом в социальной сети X заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Бакаи.

«Безразличие и попустительство Европейского союза перед лицом агрессии, жестокости и зверств США и Израиля равносильны не чему иному, как соучастию», — написал иранский дипломат.

Бакаи также обратился к мировому сообществу, призвав обратить внимание на происходящее.

«Говоря правду, вы выбираете правильную сторону истории. Весь мир наблюдает», — добавил представитель иранского внешнеполитического ведомства.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что устойчивое разрешение кризиса вокруг Ирана возможно только дипломатическим путем. Это означает, по ее словам, заслуживающий доверия переходный период для Ирана, окончательную остановку ядерной и баллистической программ и прекращение дестабилизирующей деятельности в регионе.