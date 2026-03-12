Зеленский отказался от поиска приемлемых компромиссов

Киев не будет искать компромиссы, приемлемые для всех сторон переговоров по завершению конфликта на Украине, ценой территории.

Об этом в интервью Politico заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я не в том положении, чтобы думать о том, как найти компромисс и что будет приемлемо для всех вокруг меня. Я президент, и я должен защищать Конституцию, независимость моей страны и моего народа. Все мои действия основываются на этих принципах», — сказал он.

Политик заявил, якобы Украина уже допустила множество компромиссов в переговорах с Россией. Он также подчеркнул, что завершение конфликта на приемлемых для России условиях может стать «исторической ошибкой».

Ранее «Украинская правда» со ссылкой на источники в партии Зеленского «Слуга народа» сообщила, что страны Европы предложили Украине продолжать боевые действия еще полтора-два года. По словам собеседника издания, в связи с этим глава государства поручил правительству разработать сценарий работы Верховной Рады и отсутствия выборов.