Израиль назвал цель операции против Ирана

Цель операции Израиля против Ирана заключается в устранении исходящей от Тегерана «угрозы». Как сообщает РИА Новости, об этом заявил посол Израиля в РФ Одед Йосеф.

По его словам, основная цель Тель-Авива — чтобы Тегеран «не представлял угрозы ни Израилю, ни другим странам региона». Йосеф добавил, что Израиль хотел бы смены власти в Иране.

«Да, совершенно определенно, мы хотели бы видеть в Иране другую власть», — сказал он.

Напомним, что США и Израиль начали операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран начал наносить удары по израильской территории и военным объектам США в регионе. В первый же день конфликта был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи.

США «продырявили» ядерный объект под Тегераном

Вашингтон и Тель-Авив назвали свои действия превентивным ударом, объяснив их якобы наличием угроз со стороны иранский властей из-за ядерной программы страны.