«Кричит по ночам»: раскрыты условия содержания Николаса Мадуро

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро, захваченного американским спецназом 3 января, содержат в одиночном изоляторе со строгими ограничениями. Об этом сообщает испанская газета ABC со ссылкой на источники.

По данным издания, Мадуро помещён в штрафной блок следственного изолятора в Бруклине. Заключённый может покидать камеру всего три раза в неделю на час — и всегда в кандалах на руках и ногах, в сопровождении двух охранников.

По ночам из камеры слышно, как Мадуро громко кричит по-испански, что его похитили и плохо обращаются. Он и его жена Силия Флорес запросили консульский визит венесуэльских дипломатов — он состоялся 30 января по решению суда.

Операция по захвату венесуэльского лидера прошла в ночь на 3 января. В ходе ударов по Каракасу и другим районам, по данным местных властей, погибли не менее 100 человек. Мадуро обвиняют в наркоторговле.