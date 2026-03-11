В Дубае прогремел взрыв

Очевидцы сообщили о громком взрыве в Дубае. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на свидетелей происшествия.

Инцидент произошёл на фоне масштабной воздушной атаки со стороны Ирана. Ранее Минобороны ОАЭ официально заявило, что силы противовоздушной обороны страны отражают налет ракет и беспилотников, запущенных с иранской территории. Данных о пострадавших не поступало.

Напряженность в регионе резко возросла после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. Тегеран неоднократно угрожал ударами по объектам стран Персидского залива, связанным с Вашингтоном и Тель-Авивом. ОАЭ традиционно являются ближайшим союзником США в регионе, на их территории расположены крупные американские военные базы.