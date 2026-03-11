Китай выступил с призывом к США и Ирану

Китай призывает США и Иран вернуться за стол переговоров в связи с ситуацией в Ормузском проливе.

© VCG/TACC

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает ТАСС.

«Неотложный приоритет для всех заинтересованных сторон — незамедлительно прекратить военные действия и в кратчайшие сроки вернуться к установленным рамкам переговоров», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что Пекин глубоко обеспокоен напряженной ситуацией на Ближнем Востоке и призывает предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта в регионе.

Иран вывел из строя ключевую РЛС американской ПРО на Ближнем Востоке

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Тегерану «невиданными последствиями» из-за минирования Ормузского пролива. По словам американского лидера, если Иран уберет размещенные им мины, это станет «гигантским шагом в правильном направлении».