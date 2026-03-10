Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «невиданными последствиями» из-за минирования Ормузского пролива. Об этом он предупредил в социальной сети Truth Social.
По его словам, если Иран уберет размещенные в проливе мины, это станет «гигантским шагом в правильном направлении».
Ранее Трамп пригрозил Ирану увеличить в 20 раз силу ударов, если Тегеран будет противодействовать поставкам нефти через Ормузский пролив. Также глава Белого дома пообещал, что США уничтожат «легкоуязвимые цели, что сделает практически невозможным для Ирана когда-либо снова быть построенным как нация».