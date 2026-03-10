В ООН прокомментировали удар ВСУ по Брянску

Секретариат ООН выступил с заявлением в связи с ракетным ударом боевиков ВСУ по Брянску, заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Во вторник, 10 марта, губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что украинские военные нанесли по Брянску ракетный удар. Он добавил, что в результате атаки есть погибшие и раненые.

«Мы ясно даем понять, что мы выступаем против ударов по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре», — подчеркнул Дюжаррик.

Удары по Брянску наносили из Одесской области - SHOT

Ранее чиновник сообщил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осуждает все атаки против гражданских лиц и объектов гражданской инфраструктуры.

Атаки на гражданских лиц или гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены, разъяснил Дюжаррик.