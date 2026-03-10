СМИ пишут о возможной гибели Нетаньяху

В ивритоязычных источниках появились предположения, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху мог погибнуть или получить ранение. Об этом заявило иранское агентство Tasnim.

Отмечается, что с момента последнего видео, опубликованного израильским премьером в соцсетях, прошло уже три дня, а с момента последних фотографий — около четырех дней. До этого видео с Нетаньяху публиковались ежедневно, порой до трех записей в день.

Некоторые израильские источники также заявляли, что в ночь на 8 марта появилась информация об усилении охраны периметра дома Нетаньяху, особенно противодроновой. Кроме того, отмену визита зятя американского президента Джареда Кушнера и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Израиль связывают именно с этой причиной.

Нетаньяху анонсировал новые атаки по Ирану

Также косвенное подтверждение возможных проблем у Нетаньяху дал Елисейский дворец. Париж сообщил о разговоре президента Франции Эммануэля Макрона с израильским премьером, но не рассказал его детали и не уточнил дату беседы.

Отмечается, что ни одно из предположений ни опровергнуто, ни подтверждено официально. Как сообщает «Царьград», в Сети также существует версия о том, что дом Нетаньяху в Кесарии полностью разрушен и там погиб его родной брат, а сам премьер пережидает опасность в бункере.