Американский президент Дональд Трамп заявил, что его администрация добилась побед на многих направлениях, но этого недостаточно. Такую позицию он изложил во время выступления на мероприятии в Дорале (штат Флорида).

Как уточнил политик, Вашингтон продолжит военную операцию против Ирана. Он добавил, что боевые действия будут идти, «пока противнику не будет нанесено полное и решительное поражение».

Трамп заявил, что война в Иране «практически закончена»

«Мы уже победили на многих направлениях, но нам недостаточно побед», — подчеркнул глава государства.

Ранее в США назвали президента РФ Владимира Путина сдерживающим начало третьей мировой войны фактором.