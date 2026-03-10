Канцлера Мерца разочаровали итоги выборов в ФРГ

Федеральный канцлер Фридрих Мерц назвал «горькими» результаты состоявшихся в минувшее воскресенье земельных выборов в Баден-Вюртемберге, которые традиционно считаются лакмусовой бумажкой, отражающей настроения немецкого электората. Христианско-демократический союз, который возглавляет Мерц, потерпел чувствительное поражение, уступив пальму первенства своим оппонентам, хотя и сумел преодолеть необходимый пятипроцентный барьер.

Согласно окончательным предварительным данным, партия «зеленых» заручилась поддержкой 30,2 процента избирателей, в то время как ХДС финишировал с результатом 29,7 процента, заняв лишь вторую строчку. Оппозиционная «Альтернатива для Германии» практически удвоила свой показатель по сравнению с выборами 2021 года, получив 18,8 процента голосов и упрочив свои позиции в качестве третьей силы. Социал-демократическая партия Германии, напротив, продемонстрировала катастрофическое падение, сократив свой результат более чем вдвое до исторического минимума в 5,5 процента, едва не оказавшись за бортом земельного парламента.

Явка избирателей составила порядка 69,6 процента, что считается весьма высоким показателем; в голосовании приняли участие свыше 7,7 миллиона граждан, имеющих право голоса. Эти выборы стали знаковыми еще и потому, что впервые, согласно недавно вступившим в силу поправкам в избирательное законодательство, в них участвовали молодые люди в возрасте 16 и 17 лет. Лидер «зеленых» Джем Оздемир, одержавший победу, теперь, вероятно, займет пост министра-президента, продолжив коалицию с ХДС, хотя сам Мерц и обвинил его кампанию в нечестной игре.