Трамп допустил захват иранской нефти

Президент США Дональд Трамп допустил, что американские власти могут осуществить захват иранской нефти. Об этом сообщил телеканал NBC News после телефонного интервью с главой Белого дома.

Отмечается, что в настоящий момент Трамп но считает обсуждение этого вопроса преждевременным.

Ранее исполнительный директор Национального совета по энергетическому доминированию США Джаррод Эйген сообщил о планах Соединенных Штатов захватить нефтяные запасы Ирана.

«Что мы хотим сделать, так это забрать огромные запасы нефти Ирана из рук террористов», — подчеркнул он.

До этого Трамп допустил сотрудничество Вашингтона и нового иранского правительства в добыче нефти аналогично тому, как это происходит между Соединенными Штатами и Венесуэлой.