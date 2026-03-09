В Латвии заблокировали Ozon и ряд других ресурсов

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) принял решение ограничить доступ к российскому маркетплейсу Ozon, а также к ряду других доменов. Это следует из списка, опубликованного на сайте ведомства.

Платформу обвинили в распространении контента, поддерживающего российскую военную операцию на Украине, включая продажу патриотической литературы и героизацию действий РФ.

Помимо Ozon.ru, NEPLP ограничил доступ к сайтам booksite.ru, znanierussia.ru, runi.ru, yauzashop.ru, burunen.ru, dobvesti.ru, sdelanounas.ru, www1.ru и kp.ru.

По мнению совета, эти ресурсы распространяют контент, угрожающий государственной безопасности и общественному порядку.

С 1 ноября 2025 года по 31 октября 2026 года Латвия запретила нерегулярные (туристические, чартерные) автобусные перевозки через границу с Россией и Белоруссией. Решение обосновано вопросами национальной безопасности, рисками нелегальной иммиграции и ростом потока таких поездок. Запрет, действующий в пунктах Терехово, Гребнево и Патерниеки, касается всех перевозчиков, но не распространяется на регулярные маршруты.