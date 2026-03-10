FT: Израиль не ставит цель уничтожить Иран

Израиль ставит цель не уничтожить Иран, а добиться смены власти в стране. Об этом 10 марта сообщила газета Financial Times со ссылкой на источник.

© Global look

Издание подчеркивает, что целью Израиля является обеспечение смены режима, а не уничтожение исламского государства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен избранием сына убитого аятоллы Али Хаменеи Моджтабы верховным лидером Ирана.

Он добавил, что будет наблюдать за развитием ситуации вокруг избрания нового верховного лидера Ирана.

Как писала «Парламентская газета», США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по объектам на территории исламской республики, в том числе по Тегерану. В ответ иранская сторона ударила по территории Израиля, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.