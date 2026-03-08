В Тегеране прогремели взрывы

В ряде районов Тегерана слышны сильные взрывы, пишет иранское агентство Mehr в Telegram-канале.

© AP / ТАСС

В агентстве не посчитали нужным привести подробности и назвать количество пострадавших.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что израильские военные нанесли очередные удары по столице Ирана. Летчики поразили, в частности, штаб-квартиру Космического подразделения КСИР.

В ведомстве пояснили, что штаб-квартира служила центром приема, передачи для Иранского космического агентства, связанного с вооруженными силами Тегерана.

Транзит в Тегеране: что ждет политическую систему Ирана без Хаменеи

В пресс-службе заметили, что летчики нанесли удары по бункерам с боеприпасами, Центру управления внутренней безопасности, комплексу, принадлежащему Сухопутным войскам КСИР.