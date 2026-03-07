Макрон дал обещание Украине

Франция будет поддерживать Киев, несмотря на разгорающуюся войну на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Пятой республики Эммануэль Макрон.

В соцсети X Макрон написал, что партнеры Франции знают, что могут рассчитывать на ее помощь.

Макрон призвал Европу к одному жесткому действию

«Это относится и к Украине. Кризис на Ближнем Востоке не отвлечет нашего внимания и не уменьшит наших усилий. Мы продолжим поддерживать украинцев», — написал Макрон.

Ранее на Западе предупредили, что у США не хватит ресурсов для одновременной отправки оружия на Ближний Восток и на Украину.