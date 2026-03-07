Трамп рассказал о сделанном Европе одолжении

Россия и Украина не могут прийти к единой позиции, но это не сильно затрагивает США, поскольку конфликт происходит за океаном. Белый дом занимается украинскими переговорами, делая одолжение Европе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на саммите Shield of the Americas в Дорале (штат Флорида).

Трамп заявил, что противоречия между Россией и Украиной велики, поэтому им трудно прийти к единению.

«Мы много раз были близки, но то один, то другой отступал. Но проигрываем не мы, а они. Это, в общем-то, нас не сильно затрагивает, потому что между нами находится океан. Я это делаю из одолжения Европе, я делаю это во имя жизни», — сказал Трамп.

По его словам, надо поглядеть, «чем все закончится».

Трамп высказался о сроках окончания конфликта на Украине

Саммит Shield of the Americas («Щит Америк») — это принадлежащая Трампу «новая инициатива по безопасности в Западном полушарии».

На встречу пригласили лидеров 12 стран Западного полушария, «идеологически близких» США. Список включает, в частности, Аргентину, Сальвадор, Боливию, Доминиканскую Республику и Гондурас.

Бразилия, Канада и Мексика не были включены в список.