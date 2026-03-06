Мерц сделал неожиданное заявление по Ирану

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Ирану необходимо сохранить государственность. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам Мерца, нельзя допустить того, чтобы Иран превратился «в зону бесконечных войн». При этом он считает, что на сегодняшний день сохраняется высокий риск расширения боевых действий по иранской территории.

На этом фоне канцлер призвал сохранить государственность страны, а также ее территориальную целостность.

«Бесконечная война не в наших интересах. Необходимо сохранить территориальную целостность Ирана, он не должен превратиться в арену для опосредованных войн», — заявил Мерц.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп не смог добиться поддержки Европы в войне с Ираном.