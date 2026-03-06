Нетаньяху анонсировал новые атаки по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран ждет новая волна израильских атак. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время своей речи на месте падения иранской ракеты в городе Беэр Шева он заявил, что Иран ждут новые атаки со стороны Израиля. Он также добавил, что у израильской армии «есть в избытке» все, что нужно для нападения.

«В нападении необходимы три вещи: решимость, инициатива и хитрость. Как враг уже заметил, у нас этого в избытке. Я говорю вам, граждане Израиля, он столкнется с этим в еще большей степени. Мы на пути к выполнению всех наших задач», — заявил он.

Напомним, что 28 февраля началась совместная операция США и Израиля против Ирана. По словам президента США Дональда Трампа, ее причиной стало нежелание властей Ирана отказаться от ядерных разработок.

Ранее Трамп заявил, что каждый день разговаривает с Нетаньяху о конфликте вокруг Ирана.