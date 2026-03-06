Зеленский приехал в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Дружковку, находящуюся на подконтрольной Вооруженным силам Украины части Донецкой народной республики, и снялся на видео. Кадры из города опубликовала в Telegram пресс-служба украинского лидера.

«Сегодня — Донбасс, наша земля, наши солдаты. Дружковка, Краматорск, Славянск, другие наши города», — говорится в публикации.

Украинский лидер не назвал город, в котором записал видео. При этом на опубликованных кадрах видна «Скульптура влюбленных», расположенная на Соборной улице Дружковки, обратил внимание корреспондент «Ленты.ру».

Зеленский отказался «дарить» России Донбасс

Ранее военный эксперт Андрей Марочко Марочко прокомментировал продвижение Вооруженных сил России у соседнего Краматорска. Он заявил, что российским войскам удалось проломить оборонную линию украинской армии.