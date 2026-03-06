Арабские страны разозлились на США

Страны Персидского залива выразили разочарование и возмущение тем, как США ведут боевые действия против Ирана. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

«Правительства разочарованы тем, как США ведут войну, особенно первоначальным ударом по Ирану в субботу, 28 февраля. Они сказали, что их страны не были заранее предупреждены о нападении США и Израиля, и жаловались, что Вашингтон проигнорировал их предупреждения о том, что война будет иметь разрушительные последствия для всего региона», — сообщили представители двух арабских стран.

Кроме того, один из официальных лиц заявил, что страны Ближнего Востока «разочарованы и даже возмущены» тем, что американские военные не защищают их в «достаточной мере». По его словам, в регионе существует мнение, что военная операция сосредоточена на защите Израиля и войск США, в то время как страны Персидского залива вынуждены обороняться сами.

Мощный взрыв в Дубае попал на видео

2 марта президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом ибн Хамадом Аль Тани. Российский лидер в ходе разговора отметил, что Москва считает атаки на Исламскую республику вопиющим нарушением международного права, которое «привело к тяжелым, трагическим последствиям для иранского народа».