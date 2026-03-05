Трамп назвал неудачником европейского лидера

Президент США Дональд Трамп в частном разговоре назвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера неудачником, у которого нет политического будущего. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

«Трамп начал называть Стармера неудачником. Он сказал это за ужином с друзьями. Он просто считает, что у Стармера больше нет будущего», — рассказал изданию осведомленный источник.

Авторы статьи отмечают, что Трамп, ранее называвший Стармера «победителем», резко изменил свою риторику в отношении британского премьера, что может свидетельствовать о серьезном ухудшении отношений Вашингтона и Лондона.

Ранее Трамп выразил недовольство по поводу военного сотрудничества с Великобританией на фоне конфликта с Ираном, отметив, что он «не в восторге» от политики Лондона. Американский лидер раскритиковал Стармера, заявив, что он «не Уинстон Черчилль».