РИА: Италия эвакуировала посольство в Тегеране

Италия эвакуировала весь персонал своего посольства в Тегеране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел Италии.

«Вывезен в направлении Азербайджана весь персонал с семьями, около 50 человек», — сказал собеседник агентства.

До этого в Государственной пограничной службе Азербайджана сообщили, что более 260 граждан России были эвакуированы из Ирана через границу с Азербайджаном.

Утром 28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам, расположенным в странах Ближнего Востока.

