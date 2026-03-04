Премьер Словакии резко высказался о Зеленском

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко высказался о президенте Украины Владимире Зеленском, признавшись в абсолютном недоверии к нему. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает издание Dennik.

По его словам, повреждения нефтепровода «Дружба», о которых говорит Зеленский, не соответствуют действительности. Премьер сослался на имеющиеся у него спутниковые снимки, подтверждающие, что «повреждения» не мешают транзиту нефти из России в Словакию. Братислава также предложила провести оценку состояния трубопровода, на что украинский лидер упорно не соглашается.

«Сначала мы попросили нашего посла поехать туда. Ему не разрешили. Затем посол Евросоюза в Украине попросила посетить это место. Ей тоже не разрешили. Мы предложили создать инспекционную группу. Зеленский сказал мне, что он ее отклоняет. Я не верю Зеленскому. Даже в то, что у него нос между глазами», — сказал Фицо.

Ранее словацкий премьер заявил, что Зеленский испытывает терпение Словакии, не возобновляя транзит нефти по трубопроводу «Дружба».